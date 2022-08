Giornata senza fine: incendio in tangenziale, le auto passano nel fumo

Giornata senza fine sulle strade bresciane. Alle 16 di mercoledì 3 agosto si segnalano ancora code e rallentamenti, sia in tangenziale che sull'autostrada A4: questo per via dell'incidente - avvenuto ancora alle 7.30 in direzione Verona, all'altezza di Campagna di Lonato - che ha provocato il ribaltamento di un camion carico di mucche, poi finite in mezzo alla carreggiata (alcuni animali sono morti, altri sono stati recuperati non senza fatica).

Come se non bastasse, è proprio delle 16 la prima segnalazione di un incendio divampato in un campo sul ciglio della Tangenziale sud, tra Rezzato e Calcinato: non è chiara l'entità del rogo, ma il fumo ha invaso anche la carreggiata, costringendo auto e mezzi pesanti in transito a ulteriori rallentamenti.