Maxi incidente tra due auto e due camion: coinvolti bambini, coda di 9 km

Maxi tamponamento tra due camion e due auto, cinque le persone coinvolte tra cui due bambini di 4 e 10 anni (nessuna delle quali sembra essere in gravi condizioni). È questo il bilancio del brutto incidente avvenuto verso le 15.50 di ieri sull'autostrada A4, tra Desenzano e Sirmione in direzione Venezia.

Lo scontro è avvenuto all'altezza della frazione desenzanese di Montonale. Sul posto sono intervenute due ambulanze, che hanno poi accompagnato due feriti all'ospedale di Desenzano, dove sono stati ricoverati in codice giallo.

Per permettere i soccorsi sono state chiuse al traffico due corsie. Visto l'orario di punta, con gli spostamenti per il fine settimana, in pochi minuti si è formata una coda monstre che ha raggiunto una lunghezza di 9 km.