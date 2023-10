Irregolare in Italia, occupa abusivamente una casa per spacciare cocaina

Un 26enne tunisino è stato fermato dalla polizia locale del Monte Orfano in un'abitazione vuota di Coccaglio, all'interno della quale aveva trovato abusivamente rifugio e allestito il suo ‘covo’ dello spaccio. Il blitz è scattato nella giornata di ieri, venerdì 6 ottobre: dopo avere pizzicato il 26enne mentre scavalcava la recinzione del fabbricato dismesso, il comandante Luca Leone e i suoi uomini lo hanno fermato. Nel corso della perquisizione sono state scovate 32 dosi di cocaina, per un totale di 21 grammi, alcune banconote e un bilancino di precisione.

Per il 26enne sono scattate le manette (di nuovo) per detenzione di droga ai fini di spaccio. Lo scorso giugno era infatti già stato denunciato dalla Locale per aver commesso i medesimi reati: era stato scoperto in un appartamento occupato abusivamente con una donna bergamasca di cui si erano perse da giorni le tracce e nei suoi confronti era scatto un decreto di espulsione. Ordine che il 26enne aveva però ignorato.

Dopo l'identificazione, il giovane pusher è stato accompagnato all'ufficio espulsioni della Questura di Brescia per avviare le procedure di allontanamento dall’Italia e infine trasportato al centro di permanenza per stranieri di Gorizia in attesa del rimpatrio coattivo.