Lancia un sasso, sfonda il finestrino di un'auto parcheggiata in casa: poi le scuse

Così si legge su Sei di Coccaglio se: “Vi ringrazio per l'interesse e la solidarietà, ma volevo aggiornarvi con un risvolto inaspettato. Stasera verso le 19 si è presentata una ragazza con suo figlio per scusarsi e autodenunciarsi per l'accaduto. Il malfatto è stato chiarito, causato da un gioco poco convenzionale di due ragazzini che non hanno avuto il coraggio di fermarsi e avvisarmi al momento: ma almeno l'hanno confessato a casa. Ringrazio per il gesto”.

E' questo il finale (inatteso) dell'atto vandalico di cui è rimasto vittima un residente di Coccaglio: la mattina del 28 settembre si era infatti ritrovato con il finestrino anteriore destro frantumato in mille pezzi, colpito in pieno da un sasso poi ritrovato ai margini del sedile del passeggero.

Lo sfogo su Facebook non si era fatto attendere, con fotografie allegate: e in paese stava già montando la rabbia per quello che sembrava un gesto volontario (e pericoloso). Non è andata così, come appunto ha riferito – con un altro post – lo stesso proprietario dell'auto danneggiata.

Finestrino in frantumi: ecco cos'è successo

Si sarebbe trattato, dunque, di un gioco (comunque pericoloso, che non si dovrebbe fare) in cui erano impegnati due ragazzini: si stavano lanciando dei sassi, uno di questi è finito oltre il cancello della casa e ha sfondato il finestrino. I due inizialmente sono scappati, ma poi il bambino autore del gesto ha confessato tutto ai genitori. E il giorno dopo, con la mamma, è andato a chiedere scusa di persona.