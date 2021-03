Fugge dalla Polizia e rischia di investire 4 agenti: "Pensavo foste dei pedoni ubriachi"

Non si è fermata all'alt della Polizia Locale del Montorfano, anzi: ha pigiato sull'acceleratore e ha pure rischiato di investire gli agenti, erano in quattro tra cui il comandante Luca Leone. Ma la sua fuga è durata solo poche ore: grazie alla targa è stato possibile infatti risalire alla proprietaria del mezzo, una 35enne residente nel Cremasco.

L'episodio risale allo scorso fine settimana, in territorio di Coccaglio sulla strada che porta a Chiari. Erano circa le 22.30: le pattuglie della Locale erano impegnate in un consueto servizio di controllo. Incredibile la giustificazione della donna: “Pensavo foste degli ubriachi in mezzo alla strada”, avrebbe riferito al comando il giorno successivo.

Ma le scuse ovviamente non bastano, in casi come questi. La 35enne è stata denunciata per violazioni al Codice della strada, rischia una multa per aver violato il coprifuoco e pure un'altra denuncia: per resistenza a pubblico ufficiale.