Maniaco al parco: si masturba mentre due ragazze fanno jogging

Carabinieri e Polizia Locale al lavoro a Coccaglio per rintracciare il maniaco che da tempo si sarebbe fatto vedere al parco degli alpini

Si moltiplicano le segnalazioni del maniaco di Coccaglio: come scrive Bresciaoggi, sarebbe stato avvistato per l'ultima volta mercoledì pomeriggio. In quell'occasione si sarebbe abbassato i pantaloni e avrebbe cominciato a masturbarsi di fronte a due giovani donne che stavano facendo jogging.

Ma nel suo inquietante curriculum ci sarebbero anche altri atti osceni, compiuti di fronte alle mamme e ai loro figli piccoli. Il maniaco sarebbe stato visto sempre e solo nel parco degli alpini: più volte nelle ultime settimane, l'ultima – come detto – solo pochi giorni fa.

Dell'accaduto sono già state informate le forze dell'ordine: sono sull'indagine sia i Carabinieri che la Polizia Locale. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di videosorveglianza, del parco e della zona. L'individuo ricercato sarebbe un uomo di circa 45 anni.