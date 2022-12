Il cuore si ferma mentre passeggia: uomo muore in mezzo alla strada

Dramma nella prima mattinata di oggi, venerdì 16 dicembre, a Coccaglio: un uomo di 85 anni residente in paese è morto mentre stava passeggiando.Si è sentito male all'improvviso, in via Trieste: si sarebbe accasciato a terra mentre camminava.

Poco dopo le 7 è stato lanciato l'allarme in codice rosso. In pochi minuti sul posto, oltre all'auto medica, si è precipitata anche un'ambulanza di Rovato Soccorso. Inutili, purtroppo, i tentativi di rianimare l'anziano: il suo cuore non ha più ripreso a battere. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della compagnia di Chiari.

Non ci sarebbero dubbi sulla morte per cause naturali, dovuta probabilmente a un malore. Il corpo dell'85enne è stato subito restituito ai familiari che potranno così predisporre le esequie.