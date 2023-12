Inseguita un'Audi A4, recuperati i gioielli appena rubati nelle case

L’auto sospetta che gira per le vie del paese, nei pressi di alcune abitazioni da poco svaligiate. I controlli della Locale e poi l’inseguimento. Nessuna traccia dei ladri, che sono riusciti a dileguarsi a piedi, ma almeno parte della refurtiva è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari.

Succede a Rovato, dove nella tarda serata di ieri (lunedì 11 dicembre) una Audi A4 è stata inseguita da una pattuglia della polizia locale per le vie del paese. La berlina tedesca è fuggita verso Coccaglio, sparendo dai radar degli agenti.

Sentendosi ormai braccati dalle forze dell’ordine, i malviventi hanno abbandonato in fretta e furia l’auto, sulla quale erano state apposte targhe false, per poi dileguarsi a piedi. A scovarla, lungo via Grandi a Coccaglio, sono stati i carabinieri di Cologne. A bordo del veicolo sono stati ritrovati gioielli e orologi che la banda aveva arraffato durante alcuni raid nelle abitazioni del paese. La zona è stata setacciata palmo a palmo, ma - come detto - i ladri sono riusciti a far perdere le proprie tracce.