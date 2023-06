Ladri in casa, ma i proprietari li sorprendono: arrestati dai carabinieri

Pensavano di agire indisturbati e di aver messo ko il sistema di allarme, dopo aver danneggiato una fotocellula dell'antifurto. Invece è scattata comunque la segnalazione ai proprietari dell'abitazione: padre e figlio si sono precipitati nell'appartamento e hanno pizzicato i ladri mentre frugavano tra i mobili alla ricerca di oggetti di valore. Il faccia a faccia con i malviventi si sarebbe concluso nel migliore dei modi: nessuna aggressione o tentativo di fuga prima dell'arrivo dei carabinieri. Per i due ladri - un 23 enne e un 27enne di Chiari - sono quindi scattate le manette per tentato furto.

La vicenda nei giorni scorsi a Coccaglio: la coppia di giovani ladri aveva forzato la porta dell'abitazione di via Cattarello con una spranga e poi fatto irruzione all'interno. Dopo aver danneggiato una fotocellula dell'allarme, hanno cominciato a rovistare negli armadi e nei cassetti. Come detto, però, al proprietario di casa è arrivata una notifica sul cellulare che lo avvisava della presenza di sconosciuti in casa. Immediata la chiamata al 112 e poi la corsa verso l'abitazione per bloccare i malviventi e consegnarli così ai carabinieri, arrivati dopo pochi minuti.