Cocaina consegnata a domicilio: ragazzo fermato dopo l'inseguimento in paese

È finito nel mirino della polizia locale del Monte Orfano per alcuni movimenti sospetti, mentre - presumibilmente - effettuava delle consegne di droga a domicilio, al volante della sua auto. All'Alt intimato a Coccaglio, nel pomeriggio di mercoledì 17 luglio, il giovane - un 27enne di nazionalità albanese - ha risposto pigiando sull'acceleratore per cercare di sparire dai radar.

Un tentativo inutile: la sua fuga è durata lo spazio di qualche chilometro. Fermato dagli agenti, mentre stava per varcare il confine e raggiungere Rovato, e poi perquisito: in auto sono state scovate alcune dosi di hashish e cocaina, oltre a 600 euro in contanti, presumibilmente guadagnati piazzando la droga. Stupefacente e soldi sono stati sequestrati e il 27enne denunciato alla procura della Repubblica di Brescia. Per lui è scattato anche il ritiro della patente.

Pendolari della droga

Le attività per contrastare lo spaccio e il consumo di droga sono al centro dell'operato del comando intercomunale, guidato da Luca Leone. Tanti i controlli, anche a bordo dei treni regionali della linea Brescia- Bergamo, svolti in collaborazione con le unità cinofile. Diverse le dosi trovate in tasca ai pendolari, per lo più cocaina e hashish, grazie al fiuto di Trip e Mary Lady, i due labrador impegnati nella ricerca di stupefacenti. In tutto sono state segnalate alla Prefettura 5 persone di giovane età, quali assuntori di hashish e cocaina.