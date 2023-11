Garage trasformato in un laboratorio della droga, blitz della polizia

Un garage trasformato in un vero e proprio laboratorio dove veniva confezionata la cocaina da spacciare in paese. È quanto hanno scoperto gli agenti della polizia locale del Monte Orfano, sotto la direzione del comandante Luca Leone, durate un blitz mirato che è avvenuto nella giornata di giovedì 2 novembre. Il box era infatti già stato sottoposto a sequestro: lo scorso aprile i sigilli erano scattati per motivi igienico-sanitari.

Sigilli che sono stati strappati, così come è stata violata l’ordinanza di sgombero. Ma questo non è l’unico provvedimento non rispettato dal 25enne tunisino sorpreso all’interno del garage dagli agenti: già arrestato in passato, era attualmente sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Brescia. Alle spalle ha pure 4 precedenti penali per spaccio.

Questa volta il giovane è stato trovato in possesso 5 dosi di cocaina e 350 euro, provento di una cessione avvenuta poco prima del blitz. Grazie alla collaborazione con l'ufficio espulsioni della Questura di Brescia, il 25enne è accompagnato nel centro di accoglienza di Trapani e sono state avviate le procedure per il riparto coattivo in Tunisia.

Denunciati - per violazione di sigilli, detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, sfruttamento dell'attività illecita di persone clandestine nel territorio dello Stato - i proprietari del box.