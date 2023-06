Scomparsa da casa, viene ritrovata in un covo di spacciatori

Familiari e forze dell’ordine la cercavano ormai da lungo tempo: sparita nel nulla da oltre 10 giorni, la giovane donna è stata ritrovata nella mattinata di ieri, martedì 6 giugno, in un appartamento occupato abusivamente e trasformato in una centrale dello spaccio. Decisivo è stato il blitz della polizia locale del Monte Orfano: quando gli agenti hanno fatto irruzione nella casa di Coccaglio, seguendo le tracce di due cittadini tunisini denunciati, lo scorso aprile, per una rapina commessa alla stazione del paese della Franciacorta e per spaccio di droga, hanno trovato anche la 35enne di Alzano Lombardo (Bg) della quale non si avevano più notizie.

Stando a quanto ricostruito, la donna si era allontanata volontariamente dall'abitazione dei familiari, che avevano poi sporto denuncia di scomparsa, a quanto pare per raggiungere un conoscente che viveva abusivamente nell’appartamento di Coccaglio poi oggetto del blitz della Locale. Accompagnata al pronto soccorso, per gli accertamenti del caso, la 35enne è stata poi affidata ai suoi parenti.

Nei locali, fatiscenti colmi di sporcizia, gli agenti hanno trovato anche alcuni ovuli contenenti cocaina, denaro contante, probabilmente guadagnato attraverso lo spaccio, il materiale per pesare e confezionare la droga e, nella camera da letto, pure diversi coltelli.

La 38enne e le altre tre persone - un cittadino marocchino e due 30enni tunisini irregolari - che si trovavano all’interno sono stati denunciati per detenzione di droga ai fini di spaccio. Per i due 30enne clandestini - poi identificati tramite rilievi fotosegnaletici - è scattato un decreto di espulsione dall’Italia con accompagnamento alla frontiera. Entrambi saranno trasportati in un centro di permanenza per stranieri in attesa del rimpatrio.