Shock in paese: rincorre la compagna in piazza e la riempie di botte

Coccaglio. Nella giornata di venerdì, un cittadino ha telefonato al Comando della Polizia Locale Intercomunale per lanciare un allarme: "Aiuto, un uomo sta picchiando una donna in piazza Don Botti!".

In pochi minuti, gli uomini del comandante Luca Leone si sono recati sul posto con una moto e una seconda pattuglia in auto di supporto. L'uomo, un coccagliese di 35 anni, era fuori di sé per la rabbia: stava rincorrendo e picchiando la sua compagna nonché convivente; è stato subito immobilizzato.

A quel punto, ha cercato di colpire anche agli agenti cercando di sottrarsi al fermo. A fatica sono riusciti ad ammanettarlo: è stato quindi arrestato con le accuse di violenza di genere (il cosiddetto "Codice rosso") e di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.