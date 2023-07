Camion carico di rifiuti abbandonato in paese: denunciati due imprenditori

Un’azienda di autotrasporti fantasma (non era mai stata depositata la dichiarazione d’avvio dell’attività) che inondava di una montagna di rifiuti il suolo pubblico. È quanto hanno scoperto, nei giorni scorsi, gli agenti della polizia locale del Monte Orfano durante un’attività mirata a individuare ditte abusive nella zona industriale di Coccaglio.

I titolari dell'attività - con sede legale a Castelleone, in provincia di Cremona - sono stati denunciati: gli è stata contestata la gestione di rifiuti non autorizzata. Ma non è l’unica irregolarità emersa: l’azienda non aveva segnalato l'apertura del deposito e del ramo d'azienda nel territorio di Coccaglio. Oltre alla denuncia è quindi scattata una sanzione da 5164 euro.

E, ancora, il rimorchio sul quale erano stipati gli scarti (provenienti da attività economica) abbandonato sul suolo pubblico, insieme a una montagna di immondizia, è stato sequestrato perché sprovvisto di copertura assicurativa. Anche in questo caso è stata elevata una sanzione da 866 euro.

Nel mirino degli agenti della Locale è finito anche un negozio di elettrodomestici ampliato di 150 metri quadri senza permesso, il cui titolare non emetteva scontrini fiscali (le sanzioni in questo caso sono di circa 10mila euro) e un negozio dell’usato abusivo in cui lavoravano e, in un caso, vivevano lavoratori in nero.