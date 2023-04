Coltello al petto della cassiera: interviene il direttore del supermercato

Era entrato nel supermercato con un coltello in tasca, ma è uscito a mani vuote, nonostante avesse minacciato una cassiera con l'arma. Il tempestivo intervento del direttore e di un altro dipendente del Conad di Coccaglio avrebbero infatti indotto il rapinatore a fare marcia indietro e darsi alla precipitosa fuga. Le accurate indagini condotte dai carabinieri di Chiari hanno permesso di chiudere il cerchio in poche ore: l'uomo, un 45enne italiano, è finito in manette pochi minuti dopo aver raggiunto la sua abitazione di Manerbio.

Grazie ai preziosi dettagli forniti dal personale del supermercato e alle immagini delle telecamere, i militari sono risaliti all'auto- una Lancia Ypsilon - usata dal malvivente e poi alla sua identità. Infine, grazie alla collaborazione dei colleghi di Verolanuova, hanno individuato il suo domicilio: così, quando il 45enne è rientrato, ha trovato diverse pattuglie dei carabinieri che lo attendevano sotto casa.

Addosso aveva ancora gli abiti usati per il colpo e il coltello che poche ore prima - verso le 13 di giovedì 27 aprile - aveva puntato al petto di una cassiera. Arrestato in flagranza per tentata rapina aggravata, il 45enne avrebbe poi ammesso le sue responsabilità. Per lui si sono aperte le porte del carcere cittadino dove nelle prossime ore incontrerà il giudice che deciderà se convalidare o meno la misura. Non si esclude che il 45enne possa essere l'autore di altre razzie avvenute, con lo stesso modus operandi, nelle scorse settimane in Franciacorta, come nella Bassa.