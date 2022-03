Controlli della polizia dai benzinai: fioccano multe per 10mila euro

Multe per 10mila euro ai benzinai di Coccaglio e Cologne: sono 5 i distributori passati al setaccio, controllati e sanzionati dalla Polizia Locale del Montorfano. I controlli hanno interessato le stazioni di servizio nei giorni del boom dei costi del carburante. Diverse le irregolarità riscontrate: in più di uno i prezzi di alcuni carburanti, soprattutto quelli più cari (diesel e benzina di qualità superiore), risultavano essere “assenti o poco visibili”. Stessa cosa per alcuni “prodotti accessori” come l'Adblue, un additivo per auto a gasolio.

Benzinaio multato per 5mila euro

Si segnalano anche i tabelloni del prezzo danneggiati e dunque illeggibili per gli automobilisti, e alcune carenze formali tra cui la mancanza degli orari di apertura degli impianti e dei bar ubicati all'interno dell'area di servizio, e accessori per auto in vendita senza il prezzo al dettaglio. La multa più salata – da oltre 5mila euro – è stata elevata a un benzinaio che non aveva l'autorizzazione per la vendita al dettaglio di prodotti commerciali non alimentari: non aveva mai presentato la Scia, la Segnalazione certificata di inizio attività.