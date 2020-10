Clienti al bancone e niente mascherine: chiuso bar bresciano

Dalle 18 alle 23, in tutta la Lombardia, si possono bere alcolici ma solo stando seduti ai tavoli dei locali. Vietato consumare in piedi o al bancone. L'ordinanza regionale parla chiarissimo, ma a quanto pare non tutti la rispettano.

Venerdì sera, a sole 24 ore dall'istituzione del coprifuoco, è stato chiuso un locale nel centro storico di Coccaglio. Durante il blitz, la Polizia Locale del Montorfano ha infatti riscontrato il mancato rispetto dell'ordinanza siglata da Attilio Fontana.

Stando a quanto si legge in una nota, gli agenti hanno riscontrato "un assembramento di ragazzi intenti a consumare bevande. Gli avventori si trovavano sia in piedi al bancone, che nell'area pubblica esterna al bar."

Una ventina di persone in tutto che, bicchieri in mano, conversavano e sorseggiano i rispettivi drink senza nemmeno indossare la mascherina. Il titolare ha ammesso di non aver fatto rispettare le regole, di cui era ben informato, e si è così giustificato: "Avevano caldo e si sono messi a bere fuori". Immediatamente è scattata la chiusura del bar e si attende la decisone della Prefettura: le serrande potrebbero restare abbassate per 30 giorni.