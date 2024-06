Bambina ustionata con il tè bollente: portata in ospedale con l'eliambulanza

Elisoccorso in azione a Coccaglio per una bambina, vittima - a quanto pare - di un incidente domestico. Stando alle prime informazioni trapelate, la piccola si sarebbe rovesciata addosso una pentola di tè bollente, riportando serie ustioni alle braccia e a parte del torace.

La richiesta di aiuto non è però scattata dall’abitazione dove la bimba, di circa 8 anni, vive con i familiari. La madre sarebbe corsa in piazza Marenzio, con la piccola tra le braccia, per chiedere al personale della Farmacia Tallarini alcune medicazioni.

Sarebbero stati i farmacisti a comprendere la criticità della situazione e a fare scattare la chiamata al numero unico per le emergenze, poco dopo le 9.30 di oggi (giovedì 20 giugno). La centrale operativa del 112 ha inviato sul posto un’automedica, un’ambulanza e pure l’elisoccorso, atterrato nelle campagne circostanti il centro del paese.

Dopo i primi accertamenti dell’equipe medica, la bimba è stata trasferita, a bordo dell’elicottero, in ospedale. Il ricovero è avvenuto in codice giallo: se la caverà.