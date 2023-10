Nasconde 7 grammi di cocaina: inseguito a piedi dal comandante della Locale

Sotto la guida del Comandante Luca Leone, la Polizia Locale del Monte Orfano ha arrestato un tunisino di 26 anni trovato in possesso di 10 grammi di cocaina.

L'arresto

Dopo aver notato movimenti sospetti alla stazione dei treni di Coccaglio, la pattuglia ha ispezionato l'area. Nonostante alcuni uomini abbiano tentato la fuga, uno di loro – il 26enne – è stato fermato dal Comandante. Durante l'inseguimento, il giovane ha gettato a terra un sacchetto con 10 grammi di cocaina pura destinata allo spaccio. L'uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, e la droga e i soldi in suo possesso sono stati sequestrati. Successivamente, è stato processato per direttissima dall'autorità giudiziaria.

Dopo il processo e la conferma dell'arresto, il pusher (già pregiudicato) è stato condannato per spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Essendo clandestino in Italia, è stato consegnato all'ufficio espulsioni della Questura di Brescia per procedere al divieto di dimora in tutta la provincia.

Territorio e sicurezza

Si è trattato del quarto intervento recente della Polizia Locale del Monte Orfano, che – nel complesso – ha portato alla denuncia di sette persone per spaccio, occupazione abusiva e reati contro pubblici ufficiali. La polizia sta intensificando i controlli notturni per prevenire il degrado urbano e migliorare la sicurezza del territorio.