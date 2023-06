Morto storico professore: tutto il paese in lutto

Insegnate e poeta. Pittore e geologo. Un uomo poliedrico, amato dagli studenti e stimato dai colleghi: si è spento nei giorni scorsi, all'età di 88 anni, il professor Alberto Speciale. Molto noto a Coccaglio, paese dove ha sempre vissuto, per decenni ha insegnato matematica e scienza alle scuole medie di Rovato.

Geologo esperto, per tanti anni aveva anche lavorato come consulente per il Comune di Coccaglio. Tra le tante passioni coltivate, quelle per la pittura e la poesia, alle quali sei era dedicato soprattutto dopo la pensione. "Un uomo arguto e brillante", così lo dipingono in paese.

Lascia nel dolore la sorella Carla e tanti ex alunni che lo ricordano con affetto e riconoscenza. L'ultimo saluto sarà celebrato alle 15.30 di domani, giovedì 22 giugno, nella chiesa parrocchiale di Coccaglio.