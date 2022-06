Over 70, pensionato e spacciatore: arrestato dai carabinieri. In manette un ultra 70enne residente ad Asola, nell'Alto Mantovano: ma non si esclude avesse clienti anche oltre confine, in provincia di Brescia. E' stato fermato dai carabinieri di Castiglione delle Stiviere mentre transitava, in auto, per il centro di Asola.

Visti i precedenti, è stato sottoposto ad approfondita perquisizione: nella sua auto sono stati trovati più di 60 grammi di cocaina, soldi in contanti considerati provento dell'attività di spaccio, materiale per il confezionamento delle dosi. Accompagnato in caserma, è stato arrestato: il Gip del Tribunale di Mantova ne ha convalidato l'arresto.