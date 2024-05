In manette il pusher dei record: ha venduto 163mila euro di cocaina

Più che semplici acquirenti, alcuni di loro erano dei veri “abbonati”: c’è chi in un decennio avrebbe speso 40mila euro per “pippare” quasi un chilo di cocaina, oppure chi ne avrebbe investiti 20mila in meno di 2 anni. Sono solo alcuni degli oltre 50 clienti (abituali e non) del pusher 43enne di origini marocchine che gravitava nella Bassa, tra Brandico, Lograto, Maclodio, Mairano, Orzinuovi e Trenzano, arrestato dai carabinieri a margine di un’altra inchiesta, già trasferito in carcere e ora accusato di spaccio.

163mila euro di cocaina

Ne dà notizia il Giornale di Brescia: il pusher, vero professionista del settore, nei suoi anni di attività avrebbe ceduto vari chili di “coca” e fatturato quasi 163mila euro. A metterlo nei guai fu un altro presunto spacciatore, nella rete dei carabinieri di Trieste, che ammise di aver acquistato un chilo di droga proprio dal 43enne. I successivi accertamenti hanno permesso di ricostruire i suoi affari illeciti: alla conclusione delle indagini, coordinate dalla Procura di Brescia, il gip ne ha disposto l’arresto, con trasferimento in carcere in attesa del processo.