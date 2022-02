Maxi-operazione antidroga: cocaina per 3 milioni di euro, 17 arresti

Maxi-operazione antidroga, all'alba di martedì, dei carabinieri del comando provinciale di Bergamo: più di un centinaio i militari coinvolti tra Brescia, Genova, Torino e Firenze, con il supporto del Nucleo elicottero e delle unità cinofile di Orio al Serio. In tutto già si contano 17 ordinanze di custodia cautelare a carico di altrettanti cittadini albanesi, nordafricani, italiani e olandesi: tra questi ci sono anche due albanesi residenti della Bassa Bresciana, ma un terzo soggetto – di Provaglio d'Iseo – era già stato arrestato nel 2019.

L'operazione Fontanella 2019

Gli indagati, a vario titolo, sono stati individuati come i gestori di un'imponente struttura di narcotraffico. Gli accertamenti del Nucleo investigativo del comando provinciale di Bergamo erano stati avviati nel febbraio di tre anni fa. La complessa attività d'indagine – nell'ambito dell'operazione denominata “Fontanella 2019”, dal nome della località bergamasca – ha permesso di smascherare vari gruppi criminali dediti al traffico di enormi quantitativi di cocaina.

Le basi logistiche erano dislocate in particolare in provincia di Bergamo, a Trescore Balneario e Montello, ma ne è stata individuata una terza anche a Cornate d'Adda, provincia di Monza e Brianza. In tutto, come detto, sono 17 le persone per cui è stata emessa ordinanza di custodia cautelare, 12 in carcere e 5 ai domiciliari, tra cui i due “bresciani” citati poche righe fa, considerati ai vertici dell'organizzazione.

Maxi-sequestro di soldi e droga

Nel corso delle indagini sono stati rinvenuti e sequestrati più di 24 chilogrammi di cocaina, che rivenduti al dettaglio avrebbero potuto fruttare quasi due milioni e mezzo di euro: sequestrati anche soldi contanti per circa 300mila euro, in diversi tagli e valute, e pure una pistola. L'ultimo blitz, all'alba di martedì, ha permesso infine di intercettare altri 60mila euro in contanti, 33 chilogrammi d hashish e 4 chili e mezzo di cocaina (valore di mercato: quasi mezzo milione di euro).