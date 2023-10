Coca nel bagno e bilancino dietro il bancone del bar: tre denunce

Dopo alcune segnalazioni, gli agenti della Polizia di Stato hanno effettuato un controllo, e i sospetti hanno trovanto conferma. Avviene a Brescia, in via San Faustino, una delle zone più "vive" della città, non solo nel week-end. Capita infatti da alcune settimane che un locale della via nella serata del giovedì attragga centinaia di giovani offrendo due bevande al prezzo di una.

Proprio giovedì sera gli agenti sono entrati in un locale della via - del quale non è stato diffuso il nome-, oggetto delle segnalazioni, e hanno effettivamente riscontrato la presenza di droga: nel bagno i poliziotti hanno trovato alcune buste di cocaina, mentre un bilancino di precisione è stato scoperto dietro il bancone. Tre persone sono state denunciate. Non si esclude inoltre che nei prossimi giorni nei confronti del bar possano essere presi altri provvediementi.