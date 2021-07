Accompagna la moglie a comprare i fiori, muore stroncato da un improvviso malore

Inutili i tentativi di soccorso, purtroppo non c’è stato nulla da fare: un 81enne è morto mentre si trovava in vacanza a Clusone, in località Val Seriana.

Giovedì 29 luglio, verso le 10, l'uomo stava accompagnando la moglie a comprare dei fiori in un vivaio di via Brescia, quando ha accusato un forte malore. Originario di Cernusco sul Naviglio, la vittima si trovava in vacanza al Clusone Camping Pineta.

Sul posto sono giunte un’auto medica e un’ambulanza del Corpo Volontari Presolana. I sanitari hanno tentato di rianimarlo, ma l’uomo è morto poco dopo. Presenti anche i carabinieri di Clusone.