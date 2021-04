Ha solo 27 anni, ma spaccia montagne di cocaina: arrestato dai carabinieri

In casa i militari hanno trovato 9.600 euro in contanti

A Clusane d’Iseo, i carabinieri di Marone hanno fermato un giovane di 27 anni a bordo della sua auto, trovandolo in possesso di 90 dosi di cocaina, con un peso totale di circa 45 grammi.

La perquisizione della casa del ragazzo, già finito in manette, ha consentito di sequestrare la somma in contanti di circa 9.600 euro (ritenuta dai militari provento di attività illecita), un bilancino di precisione e materiale per confezionamento.

L'arresto è stato convalidato dal giudice, che ha poi deciso di applicare la misura cautelare dei domiciliari.