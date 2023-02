Parroco per più di 40 anni, addio a don Clemente: il commosso ricordo dei fedeli

“Ringraziamo il Signore per averlo potuto incontrare”, si legge tra i tantissimi messaggi di cordoglio apparsi in rete, a seguito della diffusione della notizia riguardante la scomparsa di don Clemente Lazzarini. Il sacerdote, classe 1932, si è spento serenamente nei giorni scorsi, nella sua abitazione di via IV novembre a Ponte di Legno.

Nato e cresciuto nel comune dell’Alta Val Camonica, fu ordinato sacerdote nel 1959: il primo incarico, come curato, a Vezza d’Oglio. Nel 1963 divenne parroco, ruolo che mantenne per 44 lunghi anni: prima a Canè, poi (dal ’78 al 2007) a Grevo.

"Una grande brava persona, aveva sempre un sorriso per tutti”, si legge ancora tra le centinaia di testimonianze di affetto affidate alle pagine social di Ponte di Legno. Oltre a tantissimi fedeli, lo piangono la sorella Celestina e i nipoti.

La veglia funebre, presieduta dal vicario episcopale territoriale, si terrà alle 20 di oggi (mercoledì 8 febbraio) nella chiesa parrocchiale di Ponte di Legno, mentre le esequie saranno celebrate, alle 9.30 di domani, dal vescovo Pierantonio Tremolada.