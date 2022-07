Una vita per lo sport, stroncata dalla malattia: tutto il paese piange il 'maestro' Claudio

È unanime e profondo il cordoglio a Gambara per la morte di Claudio Zucchelli: è stato uno dei maggiori protagonisti delle realtà sportive del paese della Bassa. Tra i fondatori della locale polisportiva, di cui era stato anche presidente, guidava da decenni il karate Gambara: si è spento sabato pomeriggio, a soli 65 anni.

Maestro di karatè, e arbitro, ha combattuto a lungo contro una grave malattia. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente in paese e ha sconvolto l'intera comunità. In poche ore sui social sono apparsi centinaia di messaggi di cordoglio.

"Abbiamo perso un altro amico, anche lui troppo presto. È difficile pensare che non ci sia più, aveva ancora tanto da dare, sia alla sua famiglia che all'intera comunità. Gambara e lo sport devono molto a Claudio, quello sport che è fatto non solo di vittorie ma di crescita e d'aiuto", si legge nella nota diffusa dalla sindaca Tiziana Panigara. "È stato un onore conoscerti. Hai fatto tanto per la nostra comunità e tanto per lo sport nel nostro paese", si legge invece sulla pagina Facebook della Polisportiva. "Ci mancherà il tuo sorriso un po' ironico, ma sincero. Ci mancherà la tua tenacia nel diffondere l'amore per lo sport a tanti ragazzi. Ci mancherà la tua correttezza e onestà, la tua sensibilità verso gli altri", scrive una conoscente.

Tutta la comunità in queste ore si sta stringendo attorno alla moglie e al figlio del 65enne. L'ultimo saluto sarò celebrato martedì, alle 9, nella chiesa parrocchiale di Gambara.