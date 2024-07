Stroncato dalla malattia, muore macellaio: il dolore dei genitori e della sorella

È morto a soli 54 anni Claudio Liberini, storico macellaio di Rezzato: finché ha potuto ha gestito il negozio di famiglia aperto da più di 70 anni. Per oltre un decennio ha lottato con una grave malattia, a cui purtroppo si è dovuto arrendere: martedì pomeriggio il funerale, nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, partendo dalla Casa funeraria La Cattolica. Lo piangono i genitori Aldina e Paolo, la sorella Maria.

Molto conosciuto in paese e non solo, da lungo tempo gestiva il negozio di Via Disciplina. Quella per l’arte macellaia e quella norcina è una passione di famiglia che nasce da lontano: già 80 anni fa il nonno Liberì si occupava del commercio di bestiame da vita e da macello, acquistando vacche, buoi e cavalli per domarli e utilizzarli successivamente nel lavoro dei campi. È da quell’esperienza che nascerà poi la macelleria Liberini.

Il ricordo degli amici

Claudio Liberini era stato tra i fondatori della Pro Loco di Rezzato, ma anche un grande appassionato di cavalli. Così lo ricordano gli amici della Anacrhai, l’Associazione nazionale allevatori cavallo razza Haflinger Italia: “Claudio non era solo un allevatore, ma un carissimo amico. Il suo entusiasmo e la sua professionalità erano evidenti in ogni gesto. In questo momento di dolore, siamo vicini con il cuore e con il pensiero a tutta la sua famiglia, alla quale porgiamo le nostre più sincere condoglianze. Vi auguriamo che possiate trovare conforto nei ricordi preziosi e nell’eredità straordinaria che Claudio ci ha lasciato”.