Che fine ha fatto Claudio Calzà? Ormai è scomparso da oltre un anno

Da oltre un anno nessuna traccia di Claudio Calzà, 62 anni, di San Giorgio di Arco nell'Alto Garda. Del caso se n'è occupata ancora una volta la trasmissione "Chi l'ha visto?" a cui si sono rivolti i familiari. Quando Calzà era uscito di casa, senza prendere telefonino e chiavi di casa, indossava una maglietta a maniche corte verde militare a tinta unita, pantaloni con tasche laterali sempre di colore verde militare e una giacca dello stesso colore, scarpe da ginnastica in pelle grigie. "Continuiamo a cercalo - hanno detto i familiari alla trasmissione -. In caso di avvistamento mettersi in contatto con le forze dell'ordine. Dovrebbe prendere dei farmaci, che non ha con sé, ogni giorno: aiutateci a trovarlo".

L’ex dipendente delle “Cartiere del Garda” era uscito di casa una mattina del 27 maggio 2023 verso le 9 senza farvi mai più ritorno. Decine gli uomini e le donne di forze dell'ordine e soccorsi impegnati da sabato sera nelle ricerche, proseguite per tutta la domenica. È stata setacciata la zona del Monte Brione, così come le campagne verso il Grez, mettendo in campo anche i cani molecolari della protezione civile e i vigili del fuoco.

Le ultime ore

Nel giugno 2023 si è tentato davvero il tutto per tutto, compreso l’utilizzo dei cani molecolari, senza dimenticare le ricerche metro per metro nei boschi e nelle campagne del Brione fatte dai vigili del fuoco di Riva, Arco, Pieve e Molina di Ledro; di Claudio, però, nessuna traccia. I soccorritori e le forze dell’ordine non hanno mai escluso nessuna pista, compreso l’allontanamento volontario dell’uomo.



Dopo un po' di tempo tutti, vigili del fuoco, guardia di finanza, soccorso alpino, carabinieri (a cui la moglie di Calzà aveva presentato nei giorni scorsi la denuncia di scomparsa), polizia e polizia locale, hanno deciso di sospendere le ricerche. Almeno fino a che non fosse emerso qualche elemento utile e determinante per far ripartire le ricerche e le indagini.



