Stroncato dalla malattia, Claudio è morto a 50 anni: era papà di due figlie

“Ciao amico, non ti dimenticheremo mai”: è il breve ma intenso messaggio con cui l'associazione Rudiano Motori ha voluto salutare Claudio Cadori, vicepresidente del sodalizio motoristico della Bassa scomparso a soli 50 anni al termine di una grave malattia, che in pochi mesi non gli ha lasciato scampo.

Lunedì pomeriggio i funerali

Grande appassionato di due ruote, per questo motivo era il vicepresidente del moto club di Rudiano: tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore alla famiglia. Ne annunciano la dipartita la moglie Maria Rosa, le figlie Stefania e Martina, la mamma Giusi e il papà Mario, la sorella Sara con Franco, i cognati Giovanni Vittorio e Diego con Mariarosa, i nipoti.

La salma riposa nella Casa del commiato Mombelli di Chiari: i funerali saranno celebrati lunedì pomeriggio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Roccafranca, il paese dove Claudio abitava con la famiglia.