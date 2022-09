Freno a mano non tirato, Claudia viene travolta dall'auto: le lacrime dei giovani figli

Potrebbe essere rimasta a terra anche più di un'ora, prima che qualcuno si accorgesse di lei: era già passata l'una di notte quando è stato dato l'allarme. Ma per Claudia Pini, inevitabilmente, non c'era più niente da fare: l'hanno trovata ormai senza vita, schiacciata dall'auto di servizio, una Fiat Panda della G4 Vigilanza di Brescia, per cui lavorava da qualche mese. Era impegnata in un servizio di controllo del nuovo impianto Terna di Agnosine, in località Fondi: sarebbe scesa dall'auto poco dopo la mezzanotte ma senza inserire il freno a mano, e finendo quindi per essere travolta dalla vettura.

Trovata dopo più di un'ora

Sul posto, meno di un'ora più tardi, c'era già un collega della G4, inviato dalla centrale, che però faticava a trovarla. A dare l'allarme è stato un giovane residente in zona, che stava rientrando a casa. La centrale operativa di Areu ha inviato sul posto l'automedica e un'ambulanza dei volontari di Odolo: ma come detto per Claudia non c'era già più nulla da fare. E' stata liberata dai Vigili del Fuoco e poi trasferita in obitorio a Gavardo per eventuali ulteriori accertamenti. I rilievi sono stati affidati ai tecnici del Psal di Ats, con il supporto dei carabinieri di Salò.

Martedì mattina i funerali

Nella giornata di domenica è arrivato il nulla osta alla sepoltura. Il funerale di Claudia Pini, 51 anni e madre di due figli, sarà celebrato martedì mattina alle 9.30 nella chiesa parrocchiale di Bassano Bresciano, il paese dove abitava. La salma è già stata trasferita nella sua abitazione di Via Mazzini. E' qui che abitava con i figli Nicola, da poco maggiorenne, e Valentina, appena 14enne. Lascia nel dolore anche la madre Lisa, i fratelli Adriano e Remo, che è consigliere comunale di maggioranza proprio a Bassano. Cordoglio anche da parte dell'amministrazione comunale.