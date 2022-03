Stroncata dalla malattia in poco tempo, mamma Claudia muore a soli 54 anni

Una giovane mamma strappata alla vita troppo presto, un marito e un figlio rimasti soli nel dolore. La comunità di Offlaga piange la scomparsa di Claudia Manenti, stroncata in poco tempo da una grave malattia all'età di 54 anni.



A seguito della terribile diagnosi, non avrebbe nemmeno avuto il tempo di combattere il brutto male: le sue condizioni sarebbero precipitate all'improvviso, nei giorni scorsi, rendendo necessario il ricovero in ospedale, dove il suo cuore ha smesso per sempre di battere .

Ne piangono la scomparsa il marito Francesco e il figlio Marco, la mamma Giuliana e il papà Giuliano, la sorella Rafaella. Le esequie saranno celebrate giovedì, alle 16.30, nella chiesa parrocchiale di Offlaga. Mercoledì sera, alle 19, sarà celebrata la veglia funebre nell'abitazione dei genitori di via Marconi 44.