Le lacrime per Claudia, giovane mamma stroncata dalla malattia

Gottolengo in lutto per la prematura scomparsa di Claudia Bossoni. Di casa da sempre in paese, la sua vita è stata spezzata troppo presto (aveva solo 54 anni) da una grave malattia, un brutto male contro il quale lottava da tempo e che, purtroppo, non le ha lasciato scampo. Nelle ultime settimane le sue condizioni si sono aggravate, fino al tragico epilogo.

"Un'anima buona, ora tornata nelle braccia di Dio": così viene ricordata la povera Claudia: lascia nel dolore il compagno Beppe, le figlie Jessica e Erika, le adorate nipoti Emma e Cecilia, la sorella Patty.



La comunità si è stretta intorno al dolore dei familiari, portando conforto e il proprio cordoglio. Le esequie saranno celebrate nella giornata di oggi, venerdì 8 settembre: il corteo partirà dall’abitazione di famiglia – in via Beato Tovini – alle 15.45. Alle 16 si terrà la cerimonia funebre nella chiesa di San Girolamo a Gottolengo, poi il feretro verrà accompagnato al tempio crematorio di Brescia.