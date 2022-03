Addio all'amata prof, stroncata dalla malattia: "Da lassù aiutali a vivere senza di te"

I suoi ultimi post, solo pochi giorni fa, erano contro la guerra in Ucraina e in memoria di Gino Strada: per chi la conosceva, l'ennesima conferma del suo gran cuore. Tutta Botticino piange la scomparsa di Clara Benedetti in Nencini, 71 anni: stroncata da un male incurabile con cui combatteva da tempo, e che purtroppo non le ha lasciato scampo.

Conosciutissima in paese, e non solo, per il suo lavoro da insegnante: per decenni è stata professoressa di lettera, educando centinaia di ragazzi e tante diverse generazioni. Era stata inoltre assessore alla Cultura, e proprio a Botticino, nel mandato dal 2009 al 2014: infine, il suo impegno in prima linea anche con la Pro Loco.

Il dolore della famiglia

Lascia nel dolore il marito Franco, il figlio Matteo e Laura: il funerale lunedì pomeriggio alle 15 nella parrocchia di San Giovanni Battista a Rezzato, partendo dalla Casa funeraria La Cattolica. Si proseguirà poi per il tempio crematorio di Brescia. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore alla famiglia: "La tua gioia, voglia e forza di vivere questa volta non hanno vinto. Fai buon viaggio e da lassù aiuta le persone che hai amato a vivere senza di te", scrive un'amica. Anche la Pro Loco la ricorda come “associata e cara amica, donna di grande impegno sociale e culturale”.