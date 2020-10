Strafatto di coca, aggredisce la vicina di casa e la sequestra per 4 ore

In pieno lockdown si era fatto aprire la porta dalla vicina, una donna di 72 anni, con la scusa di fare due chiacchiere per passare il tempo: e invece, il 38enne poi arrestato, le avrebbe prima offerto della droga e l'avrebbe poi aggredita e sequestrata, tenendola rinchiusa per quasi quattro ore. Adesso è arrivato il momento del processo: il giovane, di origini marocchine, ha patteggiato una pena di 5 anni di carcere.

Come scrive Bresciaoggi, tutto è successo alla vigilia di Pasqua a Cividate Camuno. La donna l'aveva accolto in casa come già capitato in altre occasioni, senza immaginare quello che le sarebbe successo. Pare che il 38enne le abbia offerto della cocaina: al rifiuto della 72enne, che gli avrebbe intimato di andarsene, l'uomo ha perso il controllo e l'avrebbe aggredita spintonandola a terra.

Aggredita, spintonata e poi sequestrata

Da qui è cominciato un vero e proprio incubo: per circa quattro ore, come detto, l'anziana sarebbe rimasta in balia del suo insospettabile sequestratore, che senza aggredirla nuovamente avrebbe continuato a consumare la sua droga, forse in preda a un raptus causato dall'alterazione psicofisica della sostanza.

Se ne sarebbe andato da solo, una volta finita la “coca”: la 72enne avrebbe allora chiesto aiuto ai carabinieri, che hanno poi intercettato e arrestato il 38enne poco lontano, a Esine. Dopo l'arresto è scattata la fase processuale: accusato di sequestro di persona e lesioni personali, ha patteggiato 5 anni.