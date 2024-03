Botte da orbi fuori dalla discoteca: Daspo per 5 ragazzi

"Daspo willy" per cinque ragazzi di età compresa tra 21 e 24 anni: per ben due anni non potranno più entrare in città, né tanto meno avvicinarsi alla discoteca Circus, a causa della violenta rissa a cui hanno preso parte in via Dalmazia, nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 marzo. Tra di loro ci sono sia cittadini italiani sia stranieri, tutti accusati di rissa in concorso.

Sul luogo della violenza erano intervenute diverse pattuglie della squadra Volante della Polizia di Stato, ma, sentendo le sirene, tanti partecipanti alla zuffa erano riusciti a scappare, mentre tre feriti (tutti giovanissimi) avevano avuto bisogno di cure presso i nosocomi cittadini. Al termine delle indagini è scattato il provvedimento per i 5 ragazzi identificati dalla Polizia, ed è scattato il divieto di accesso al centro urbano. In caso di violazione è prevista la reclusione (da uno a tre anni), oltre alla multa salatissima (da 10 mila a 24mila euro).

Cos'è il Daspo Willy

Il “Daspo Willy” è una misura di prevenzione personale di competenza del questore che rientra nella categoria dei “divieti di accesso alle aree urbane”, la cui disciplina è stata potenziata a dicembre 2020, dopo i tragici fatti che portarono all’omicidio del ventiduenne Willy Monteiro a Colleferro (Roma). Il decreto prevede che nei confronti delle persone denunciate negli ultimi 3 anni, per reati commessi in occasione dei gravi disordini in pubblici esercizi o in locali di pubblico intrattenimento, il Questore possa vietare loro l'accesso a tali aree.