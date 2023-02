Uomo scomparso nel nulla: le speranze appese a un lumicino

Ancora nessuna traccia dell'anziano signore di 78 anni, residente a Cigole, di cui non si hanno più notizie da lunedì scorso.



Quella di domenica è stata un'altra giornata di ricerche, che si sono concentrate nei pressi del ponte di Seniga: hanno partecipato i vigili del fuoco di Cremona e di Brescia (anche con l'elicottero) e gli uomini della protezione civile. Perlustrate le rive dell'Oglio: il fiume, inoltre, è stato sorvolato dall'alto per diversi chilometri.

La paura, sempre più concreta, è che l'uomo sia caduto in acqua per cause ancora da accertare. Le operazioni di ricerca stanno continuando anche oggi, ma – col passare delle ore – la speranza di trovarlo vivo si riduce a un lumicino.