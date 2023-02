Esce di casa e scompare, sono ore d'angoscia: si cerca lungo il fiume

Sono ore d'angoscia per i familiari di un 78enne di Cigole, di cui non si hanno più notizie da lunedì. Nella giornata di ieri, sabato 25 febbraio, le ricerche si sono concentrate nel territorio di Robecco d’Oglio (Cr), dove è stata segnalata la presenza dell'utilitaria dell'anziano signore, nel parcheggio in prossimità del ponte che conduce a Pontevico.

Al lavoro lungo il fiume gli uomini dell'Arma e della Protezione Civile, insieme ai vigili del fuoco che hanno sorvolato la zona anche con un elicottero. Sono poi intervenuti i sommozzatori, ma, al momento, ancora nessuna traccia.

I carabinieri hanno inoltre controllato l'abitazione dell'uomo, in cerca di possibili indizi utili per capire il motivo della scomparsa. Le ricerche stanno continuando tuttora.