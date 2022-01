Crolla a terra mentre lavora nell'orto di casa, muore stroncato da un malore

Giovedì mattina, verso le 9.15, un uomo di 82 anni si è sentito male mentre stava lavorando nell'orto della sua abitazione in via 28 maggio, zona residenziale di Cigole.

Visto il corpo a terra, e capita la gravità della situazione, è scattata la chiamata alla centrale operativa del 112. Sul posto sono state inviate in codice rosso tre un'ambulanze e dall'ospedale Civile di Brescia si è pure alzato in volo l’elisoccorso.

I sanitari hanno trovato l’84enne privo di sensi: nonostante la tempestività dell'intervento e i disperati tentativi di salvargli la vita, non sono riusciti a far ripartire il suo cuore. Nessun dubbio sulle cause del decesso: l’anziano è stato vittima di un malore improvviso.