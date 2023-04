Ciclovia del Garda: niente passerella sul lago a Gardone Riviera

Al momento, Regione Lombardia ha sospeso il progetto definitivo del tratto di ciclabile tra Fasano e Toscolano Maderno, e dunque quella che sarebbe stata una nuova, emozionante, passerella a lago. Il tratto fa parte del progetto di ciclovia da Padenghe a Toscolano, 30 chilometri di percorso finanziato grazie a 12,5 milioni del Pnrr, da realizzare entro il 2026.

Lo stop è arrivato dopo il parere negativo della Soprintendenza, secondo la quale è necessario valutare di utilizzare l’esistente percorso ciclopedonale, per la salvaguardia della vegetazione e della storicità paesaggistica delle ville e dei parchi a lago.

Se è stato confermato il percorso che collegherà Padenghe e Puegnago, sarà da rivedere dunque il tratto tra Fasano e Toscolano Maderno, e anche quello di Salò, sia per l'incantevole centro della cittadina, sia per la frazione di Barbarano. Il sindaco, Giampiero Cipani, si dice contrario al passaggio in centro e anche al passaggio all'interno del borgo di Barbarano, chiedendo che la ciclovia venga spostata parallelamente alla Gardesana.