Lavori in corso: disagi in vista lungo l'autostrada A4

Lungo l'autostrada A4 è stato programmato l'abbattimento di un tratto di linea elettrica che interferisce con la linea ferroviaria ad Alta Velocità. Per agevolare i cantieri, l'autostrada sarà chiusa in entrambe le careggiate tra i caselli di Sommacampagna e Peschiera dalle 22 di sabato 26 novembre fino alle 6 di domenica 27 novembre e dalle 22 di domenica fino alle 4 del mattino di lunedì 28 novembre.

Nei medesimi orari saranno chiusi lo svincolo di entrata in direzione Brescia al casello di Sommacampagna e lo svincolo di entrata in direzione Venezia al casello di Peschiera e le aree di sosta Val di Sona Ovest e Val di Sona Est.

I viaggiatori diretti a Milano verranno fatti uscire al casello di Sommacampagna e una volta convogliati nella Strada Regionale 11 potranno proseguire il viaggio rientrando in autostrada al casello di Peschiera. Similmente i viaggiatori diretti a Venezia verranno fatti uscire al casello di Peschiera e attraverso la SR 11 potranno rientrare in A4 al casello di Sommacampagna.

Disagi anche lungo la rete ferroviaria: sulla linea tra Desenzano e Verona Porta Nuova i convogli del trasporto regionale (non le linee ad alta velocità) vengono sostituiti da un servizio di bus-navetta. La nota di Rfi: «Per garantire la mobilità è stato attivato un servizio sostitutivo con autobus per i treni in circolazione tra Brescia e Verona. In particolare, i treni del trasporto regionale verranno autosostituiti tra le stazioni di Desenzano e Verona Porta Nuova: i treni del servizio internazionale verranno invece limitati o riprogrammati su percorso alternativo».