Ultimi giorni di shopping, a fine anno in centro chiude la boutique di Della Valle

Sabato 30 dicembre. Fra poco, pochissimo - meno di una settimana - uno degli storici negozi del lusso in pieno centro storico chiuderà i battenti. Stiamo parlando di «Dev», la boutique di Diego Della Valle che vende i marchi Tod's, Hogan e Fay. La notizia è riportata stamane sulle colonne del quotidiano Bresciaoggi.

Le sette vetrine luccicanti, uno spazio sviluppato su due piani, proprio all'angolo tra Corso Palestro e via Gramsci, fanno da oltre due decenni cornice alle collezioni Tod’s, Fay e Hogan, per l'esclusiva rete di boutique del Gruppo Tod's, rete nata proprio a Brescia, che fece da capofila per altri negozi ora sparsi in altre undici località italiane.

Stando a quanto ipotizzato da Bresciaoggi, alla base della decisione del gruppo di Della Valle ci sarebbero solo strategie aziendali. Non è dato sapere però se esistano anche motivazioni puramente commerciali, legate all'andamento delle vendite nella boutique. Un'altra incognita è quella legata al futuro dell'immobile, situato in uno dei punti di maggiore visibilità del centro cittadino.