Alcol a minori e mancato rispetto delle norme di sicurezza: chiuso un bar

Non solo il mancato rispetto delle misure anti-covid, anche alcol somministrato a clienti minorenni. Un bar della Bassa, a Carpenedolo, il Caffè Varedo, è stato multato nei giorni scorsi, e sottoposto a obbligo di chiusura per 10 giorni.

I primi accertamenti nel locale sono stati effettuati addirittura a settembre dai carabinieri della stazione locale, impegnati nell’abito dei controlli finalizzati al contenimento dei contagi da coronavirus. Nel bar è stata riscontrata la mancanza del termometro per il controllo della temperatura agli avventori, nonché la mancanza di almeno un metro di distanza tra le persone sedute ai tavoli e l’assenza della cartellonistica inerente le misure di sicurezza.

In uno dei sopralluoghi dei militari, seduti a uno dei tavoli sono stati trovati dei minorenni, ai quali erano stati somministrati alcolici. Il bar resterà chiuso per 10 giorni. Lo stesso provvedimanto è stato disposto negli ultimi giorni anche ad altri locali della provincia - ad esempio a Coccaglio e a Leno - e in città.