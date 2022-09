Auto speronate, calci, bastoni e coltelli: folle rissa al benzinaio

Per sedare la furiosa rissa c'è voluto l'intervento di 6 gazzelle dei Carabinieri più una pattuglia della Polizia Locale: alla fine la mattinata di follia si è conclusa con 4 denunce per danneggiamento, porto d'armi e minaccia aggravata (uno di loro, 5 anni fa, era già stato coinvolto in una sparatoria poco lontano). E' successo giovedì mattina in prossimità del distributore di carburante di Via Kennedy, a Chiuduno (provincia di Bergamo, ma quasi ai confini con Palazzolo e Capriolo): gli indagati sono tutti di origine sinti e vivono tra Gorlago e Trescore Balneario.

La furiosa rissa

Il caos si è scatenato a metà mattina. Due vetture - una Fiat e una Mercedes - sono arrivate a gran velocità all'area di servizio, addirittura sperandosi: dai mezzi sono scese 4 persone, che hanno cominciato a darsele di santa ragione, non solo a mani nudi ma attrezzate con bastoni, mazze e coltelli.

Tra clienti e passanti, chi ha potuto se l'è data a gambe, altri si sono rifugiati all'interno dell'area di servizio: la rissa è proseguita per diversi minuti, fino all'arrivo delle forze dell'ordine. I militari hanno immobilizzato i protagonisti della zuffa, tutti identificati e denunciati: sotto sequestro anche le armi utilizzate nel pestaggio collettivo.