Fatture false e frode al fisco: molotov contro la casa dell'imprenditore

Una molotov in casa dell'imprenditore indagato per reati fiscali. È successo a Chiuduno, in provincia di Bergamo, appena oltre i confini bresciani: i carabinieri stanno già indagando per danneggiamento con l'ipotesi di un movente per atti intimidatori. L'imprenditore in questione, 68 anni, è infatti indagato per reati fiscali, insieme ad altre persone: fatture false e presunti danni all'erario per milioni di euro.

Ne dà notizia L'Eco di Bergamo. L'assalto incendiario è andato in scena nella tarda serata di venerdì 6 dicembre. Un uomo non ancora identificato, con il volto incappucciato, intorno alle 23 si è avvicinato a piedi all'abitazione dell'imprenditore (ci vive con la moglie) in Via Montanari: ha lanciato la molotov sulla porta d'ingresso e si è allontanato.

Le indagini dei carabinieri

Gli stessi coniugi si sono accorti di quanto accaduto e hanno subito allertato i carabinieri: la mattina seguente è stata formalizzata la denuncia. L'ipotesi più accreditata, come detto, è relativa a un atto intimidatorio, forse legato all'inchiesta fiscale. Ma gli accertamenti sono in corso: al vaglio degli investigatori anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. L'autore del raid potrebbe infatti aver perlustrato la villa e le sue pertinenze nei giorni precedenti al blitz.