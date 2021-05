Folle di gelosia, anche contro Balotelli: morsi e testate alla fidanzata

E' stato condannato a 9 anni e 4 mesi di reclusione il 30enne di Chiari che per mesi avrebbe molestato e maltrattato la compagna

E' stato condannato a 9 anni e 4 mesi di reclusione il 30enne di Chiari che per mesi (nella seconda metà del 2019) avrebbe molestato e maltrattato la compagna, una donna di un anno più grande e madre di due bambini. Un crescendo di violenza che sarebbe culminato in autunno in tre episodi clamorosi: il primo, davanti alle amiche della giovane che avrebbero convinto il suo aggressore a desistere; il secondo, ai primi di novembre quando la 31enne sarebbe stata presa addirittura a morsi e testate, davanti ai suoi bambini (terrorizzati); l'ultimo, la sera di Natale, che si sarebbe concluso con una violenza sessuale.

Le indagini dei carabinieri

E' stato quest'ultimo episodio a convincere finalmente la donna a denunciare il compagno violento. Le indagini dei carabinieri in pochi mesi hanno ricostruito nei dettagli il lungo periodo di angherie. A quanto pare il 30enne, folle di gelosia, avrebbe iniziato a minacciarla, a sequestrarle il cellulare, per poi arrivare alla violenza fisica e sessuale.

Nella vicenda sarebbe rimasto marginalmente coinvolto anche Mario Balotelli. L'ex bomber del Brescia (ora in forza al Monza) sarebbe infatti amico della donna vittima di violenze e angherie: lei si sarebbe confidata, lui avrebbe cercato di difenderla. Ma per il 30enne poi condannato sarebbe stato l'ennesimo indizio a favore della sua incontrollabile gelosia.