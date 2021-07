Botte alla moglie e ai figli piccoli: ubriaco, aggredisce anche i carabinieri

Arrestato per maltrattamenti in famiglia

Picchia la compagna e finisce in manette: i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Chiari hanno arrestato un 49enne, già noto alle forze dell’ordine, senza fissa dimora, per maltrattamenti in famiglia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

La richiesta di aiuto è arrivata alla centrale operativa dalla donna. Una volta arrivati sul posto, i militari hanno appreso e ricostruito una storia di maltrattamenti in famiglia. L’uomo aveva già aggredito in passato la donna e i figli minori conviventi. Alla vista dei carabinieri, il 49enne, ubriaco, si è scagliato contro la donna, ma dopo essere entrato in collutazione con i militari è stato fermato e arrestato. L’uomo è stato portato in carcere in attesa dell’udienza.