Cocaina, hashish, marijuana: in paese 7 misure cautelari

Erano il punto di riferimento per tutti coloro che volevano acquistare cocaina, ma pure marijuana e hashish, a Chiari e nei paesi limitrofi. E per la rete di spacciatori nella mattinata di ieri - lunedì 12 settembre - sono scattate le misure cautelari. Ad eseguirle, al termine di un’indagine scattata nel 2020 che ha documentato numerose cessioni di droga - sono stati i carabinieri della compagnia di Chiari.

Per due degli indagati - ritenuti dagli inquirenti al vertice della banda - si sono aperte le porte del carcere, per altri cinque - tutti di nazionalità albanese, di età compresa tra 24 e 31 anni - è invece scattato il divieto di dimora nella provincia di Brescia.

La misura della custodia carcere in carcere è stata disposta per Nexhmedin Krasnaj, 30enne di origine albanese residente a Chiari: già finito più volte nel mirino degli inquirenti e sottoposto a misure meno afflittive, avrebbe proseguito a muovere le fila del giro di spaccio. Conosciuto con l’alias “Mario”, a lui si rivolgevano gli assuntori di cocaina di casa nella cittadina franciacortina e nei paesi limitrofi. A consegnare la droga ci pensavano - invece - i suoi ‘collaboratori’, che raggiungevano i clienti spesso in sella a una bici. Molti scambi - come si legge nell’ordinanza firmata dal giudice per le indagini preliminari Gaia Sorrentino- avvenivano nei pressi dell’ospedale Mellino Mellini.

Stessa sorte anche per Tarik Arabi, 39enne di origine marocchina e residente a Chiari. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, gestiva per conto proprio una fiorente attività di spaccio di cocaina, hashish e marijuana. A differenza di Krasnaj, Arabi non solo riceveva e gestiva gli ordini, ma si occupava personalmente della consegna dello stupefacente, spesso ricevendo i ‘clienti’ direttamente nella sua abitazione.