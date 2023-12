Donna seduta su una panchina, un ladro l'aggredisce e la rapina

Domenica pomeriggio, un 43enne è stato arrestato a Chiari con l'accusa di tentata rapina: l'uomo ha cercato di sottrarre con violenza la borsa a una donna, lungo il viale alberato che porta al camposanto.

L'aggressione

Seduta su una panchina, una 50enne del luogo è stata avvicinata dal malvivente, che le ha intimato di consegnargli tutti i soldi in suo possesso. Inizialmente, la donna non ha capito appieno la situazione, ma quando si è resa conto del pericolo ha cercato subito di allontanarsi; il ladro l'ha quindi afferrata per la borsa, tentando inoltre di colpirla in faccia.

Assistendo in diretta all'aggressione, alcuni automobilisti hanno lanciato l'allarme al l 112 e si sono fermati per verificare le condizioni della vittima, sotto shock per quanto avvenuto. A poca distanza dal cimitero si trova la caserma dei carabinieri: per gli uomini del Radiomobile è stato un gioco da ragazzi fermare il ladro, subito arrestato; per lui si sono aperte le porte de carcere.